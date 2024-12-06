Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bülent Topaloğlu İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bülent Topaloğlu İçin Tören Düzenlendi

Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bülent Topaloğlu İçin Tören Düzenlendi

Kocaeli'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Bülent Topaloğlu için düzenlenen törende, oğlu babasına son selamını verdi. Törene Kocaeli Valisi ve emniyet yetkilileri katıldı.

06.12.2024 15:04  Güncelleme: 15:09
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KOCAELİ'de, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Bülent Topaloğlu (51) için tören düzenlendi. Törende, oğlu Berker Topaloğlu babasını son yolculuğuna 'selam' verip uğurladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde 2009 yılından beri görev yapan, 1 çocuk babası polis memuru Bülent Topaloğlu, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, emniyet personeli ve Topaloğlu ailesi ve yakınları katıldı. Tören sırasında Bülent Topaloğlu'nun oğlu Berker Topaloğlu, babasının tabutu polisler tarafından taşınırken selam vererek ağladı.

Bülent Topaloğlu, ikindi namazının ardından Sakarya'da Alifuatpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bülent Topaloğlu İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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