Kalyon Kültür Ekim'de Ücretsiz Atölyeler Düzenliyor - Son Dakika
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Kalyon Kültür Ekim'de Ücretsiz Atölyeler Düzenliyor

Kalyon Kültür, ekim ayında çocuk ve yetişkinler için çeşitli ücretsiz atölye çalışmaları sunacak.

09.10.2024 15:48
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Kalyon Kültür, ekim ayında çocuk ve yetişkinler için ücretsiz atölye çalışmaları düzenleyecek.

Nişantaşı Taş Konak'ta yer alan Kalyon Kültür'de bu ay çocuklar, tasarım, seramik, karakalem, hikaye okumaları, ebru ve drama atölyeleri olmak üzere sanatın farklı disiplinleriyle tanışacak.

Minyatür ve moda tasarım atölyeleri ile " Sinema: Güzel Bir Göz Bağı & Sinemada Kadın İmajı", "Açelya Akkoyun ile Sinemanın Büyüsüne Yolculuk" söyleşileri de yetişkinler için hazırlanan içerikler arasında yer alıyor.

Pınar Bora 11 Ekim'de 5-12 yaş grubuna sevimli hayvanlar seramik atölyesi, 12 Ekim'de 6-10 yaş için tasarım İstanbul çalışması, 18 Ekim'de de çocuklar için ebru atölyesi yapacak.

Ümit Dizdar, 13 Ekim'de 6-12 yaşa karakalem teknikleri atölyesi, 27 Ekim'de de yetişkinlere özel moda tasarım atölyesi düzenleyecek.

İsmihan Züleyha Dedeler 12 Ekim'de yetişkinler için minyatür atölyesi, Betül Taşçı 13 Ekim'de 4-7 yaş için müzikli yaratıcı hikaye okumaları gerçekleştirilecek.

Ayşe Şener ve Ceyda Saliha Şener'in "Sinema: Güzel Bir Göz Bağı & Sinemada Kadın İmajı" söyleşisi 17 Ekim'de, "Açelya Akkoyun ile Sinemanın Büyüsüne Yolculuk" 18 Ekim'de, Ezgi Bikbay Şafak'ın 7-12 yaş yaratıcı drama çalışması 19 Ekim'de, Buket Ada Kılıç'ın 6-12 yaş için kukla atölyesi ise 20 Ekim'de yapılacak.

Ücretsiz atölyelere "www.kalyonkultur.org" adresinden başvurulabilir.

Kaynak: AA

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