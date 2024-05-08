Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakamlık tarafından basketbol turnuvası gerçekleştirildi.
İlçe genelinde gençleri spora özendirmek amacıyla düzenlenen basketbol turnuvasına 13 takım katıldı.
Kaman Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında, Çözüm Eğitim Kurumlarını mağlup eden Kaman Gençlik Spor turnuvanın şampiyonu oldu.
Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Kaymakam Nurullah Kaya, ilerleyen dönemlerde sportif etkinliklerin artarak devam edeceğini, gençlerin daha fazla sporla iç içe olmalarını hedeflediklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kaman'da düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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