Kaman'da düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaman'da düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Kaman\'da düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen basketbol turnuvasında Kaman Gençlik Spor şampiyon oldu. İlçe genelinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 13 takım katıldı. Final müsabakasında Çözüm Eğitim Kurumlarını mağlup eden Kaman Gençlik Spor, şampiyonluk kupasını kazandı. Kaymakam Nurullah Kaya, ilerleyen dönemlerde daha fazla sportif etkinlik düzenleneceğini ve gençlerin sporla daha fazla iç içe olmalarının hedeflendiğini belirtti.

08.05.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakamlık tarafından basketbol turnuvası gerçekleştirildi.

İlçe genelinde gençleri spora özendirmek amacıyla düzenlenen basketbol turnuvasına 13 takım katıldı.

Kaman Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında, Çözüm Eğitim Kurumlarını mağlup eden Kaman Gençlik Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Kaymakam Nurullah Kaya, ilerleyen dönemlerde sportif etkinliklerin artarak devam edeceğini, gençlerin daha fazla sporla iç içe olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Nurullah Kaya, Kaymakamlık, Basketbol, Kırşehir, Gençlik, Kaman, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaman'da düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kaman'da düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement