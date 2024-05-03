Kaman Gençlik Merkezi\'nde 250 genç kurslara katılıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslara 250 genç katılıyor.

Kaman'da faaliyet gösteren Kaman Gençlik Merkezi, açtığı ücretsiz kurs ve faaliyetlerle gençleri buluşturuyor.

Kaman Gençlik Merkezi'ndeki bağlama, resim, drama, seramik, futbol, Türkçe, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, İngilizce kurslarına 250'den fazla genç katılıyor.

Kurslara gençlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik açtığımız kursların yoğun ilgiyle karşılanması bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu ilgi ve alaka her zaman devam eder. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına gençlik merkezlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.