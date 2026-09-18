Kamboçya\'da 10. otomotiv montaj tesisi açıldı, yıllık kapasite 35 bin araç

PUNOM PEN, 18 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin yıllık toplam 35.000 araç üretim kapasitesine sahip 10 otomotiv montaj tesisine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hun Manet perşembe günü Kampong Chhnang eyaletinde ülkenin 10. otomotiv montaj tesisinin açılış törende yaptığı konuşmada, ülke genelinde beş montaj tesisinin inşaatının devam ettiğini belirtti.

Başbakan, "Bu sektördeki toplam sermaye yatırımı, yüzde 28'i yerli ve yüzde 72'si yabancı olmak üzere yaklaşık 248 milyon ABD dolarına ulaşıyor ve toplam 2.774 nitelikli istihdam sağlıyor" dedi.

Kamboçya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na göre ülkede ağustos ayı itibarıyla toplam 1 milyon hafif ticari ve binek araç, 317.368 ağır vasıta ve 7,25 milyon motosiklet ile üç tekerlekli araç tescil edilmiş durumda.