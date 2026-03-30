Kamboçya'da Akaryakıt Vergileri Kaldırıldı

Kamboçya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaşanan akaryakıt krizine karşı ekonomik istikrar sağlamak amacıyla benzin ve mazot üzerindeki ek vergilerin kaldırılmasını kapsayan önlemleri onayladı.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'in (AKP) haberine göre, Phnom Penh yönetimi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın akaryakıt üzerinde yarattığı maliyet artışının tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlıyor.

Buna göre, Başbakan Hun Manet, benzin ve mazot üzerindeki ek vergilerin sıfıra indirilmesini de kapsayan "vergi indirim önlemlerini" onayladı.

Bu kapsamda, benzin ve mazotun KDV oranı yüzde 10'dan yüzde 4'e düşürüldü.

Akaryakıt ithalatına yönelik gümrük vergileri de kaldırıldı.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre de Kamboçya Madenler ve Enerji Bakanı Keo Rottanak, iç arzı desteklemek amacıyla yaklaşık 3 bin 400 ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin ülkeye ulaştığını bildirdi.