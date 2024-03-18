Kamboçya\'da saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk\'ün cenazesi İzmir\'de defnedildi

Kamboçya'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle ülkeye getirilen Ufuk Öntürk'ün (52) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
Öntürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Pınarbaşı Mezarlığına götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da katıldı.
Öntürk'ün cenazesi, namazın ardından defnedildi.
Gazetecilere açıklama yapan Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, 25 Şubat'tan itibaren kardeşinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini, Eyyüp Kadir İnan'ın seslerini Dışişleri Bakanlığına duyurduğunu anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve konsolosluk yetkililerinin de çok ilgilendiğini kaydeden Eyiçalış, "Onların çabalarıyla cenazemiz geldi." dedi.
Eyyüp Kadir İnan da Ufuk Öntürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Öntürk'ün Kamboçya'da işlenen vahşi bir cinayette öldürüldüğünü aktaran İnan, şöyle konuştu:
"Aile yakınları bize ulaştılar. Kamboçya hükümetinin çıkardığı oldukça yüklü bir cenaze hizmetleri bedeli vardı. Bu miktar gerçekten de aile için fazla bir bedeldi. Bu mağduriyetin giderilmesi için Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a aile ve İzmirli hemşerilerimiz adına ulaştık. Sağ olsun devletimiz vatandaşımızın cenazesini orada bırakmayacak bir şekilde büyüklüğünü gösterdi. Yaklaşık 20 gündür başta Büyükelçimiz olmak üzere, Konsolosluklar Genel Müdürümüz olmak üzere büyük bir çaba sarf ettiler ve cenazemiz şehrimize ulaştı."
Bakan Fidan'a ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden İnan, "Devletimizin gücü kuvveti büyüktür. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı mağduriyetlerinde asla yalnız bırakmaz." dedi.
Öntürk, Kamboçya'da şubat ayı sonunda kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istediğini belirterek CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunduklarını söylemişti.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da durumdan haberdar olmasıyla harekete geçtiğini, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının Bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını açıklamıştı.
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