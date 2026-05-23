Kamboçya'da Trajik Trafik Kazası

PHNOM Kamboçya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında giyim fabrikası işçisi 14 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonu fabrika işçilerini taşıyan bir kamyona çarptı.

Söz konusu kazada 9 kişi öldü, 53 kişi ise yaralandı.

Svay Rieng bölgesinde aynı gün meydana gelen ikinci bir kazada fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Çalışma Bakanlığı, yaşanan kazalar sebebiyle "derin bir şok yaşandığını" belirterek, kazaları önlemek için trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu.