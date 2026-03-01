Kamboçya'dan Ortadoğu'ya Endişe

PUNOM PEN, 1 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, ilgili tarafları sivillere zarar verecek ve barışı zedeleyecek her türlü adımdan kaçınmaları için azami itidal göstermeye çağırdı.

Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir Kamboçya vatandaşının yaralandığına dair bilgi gelmediği belirtilirken, bölgede bulunan tüm Kamboçya vatandaşlarının güvenlikleri için ekstra önlemler almaları tavsiye edildi.