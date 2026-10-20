Kamboçya işlenmiş pirinç ihracatında tarihinde ilk kez 1 milyon ton sınırını aştı - Son Dakika
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Kamboçya işlenmiş pirinç ihracatında tarihinde ilk kez 1 milyon ton sınırını aştı

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Kamboçya işlenmiş pirinç ihracatında tarihinde ilk kez 1 milyon ton sınırını aştı
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Bakanlık verilerine göre Kamboçya, 1 Ocak-19 Ekim 2026 arasında 1,01 milyon ton işlenmiş pirinç ihraç ederek tarihinde ilk kez 1 milyon ton sınırını aştı. Bu miktar 2025'in tamamındaki 940 bin tonu geride bıraktı ve 2010'da belirlenen ulusal stratejik hedefe ulaşılmasını sağladı.

PUNOM PEN, 20 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya'nın işlenmiş pirinç ihracatı, bölgedeki güçlü talep ve elverişli ticaret anlaşmalarının etkisiyle ülke tarihinde ilk kez 1 milyon ton sınırını aştı.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı resmi verilere göre ülke, 1 Ocak-19 Ekim 2026 döneminde 1,01 milyon ton işlenmiş pirinç ihraç etti. Böylece 2025'in tamamında ihraç edilen 940 bin tonluk miktar geride bırakılırken, 2010 yılında belirlenen ulusal stratejik hedefe de ulaşıldı.

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ve Sözcüsü Khim Finan yaptığı açıklamada, "Pirinç ihracatında tarihi rekoru resmen kırdık. Bu, ülke ve tarım sektörünün tamamı için büyük bir başarı" dedi.

Kamboçya Teknoloji ve Bilim Üniversitesine bağlı Çin-ASEAN Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Thong Mengdavid, bu dönüm noktasının ülke açısından yapısal bir değişime işaret ettiğini belirtti. Mengdavid, bu gelişmenin Kamboçya'nın ham çeltik üreticisinden küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, katma değerli tarım ürünleri ihraç eden bir ülkeye dönüşümünü yansıttığını ifade etti.

Mengdavid, ihracattaki artışta tüketicilerin tercihleri ve lojistik ağlarının genişlemesinin etkili olduğunu belirterek Çin'in Kamboçya'nın kokulu ve yüksek kaliteli pirinç çeşitleri için önemli bir pazar olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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