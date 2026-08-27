Kamboçya, Orta Afrika\'ya 12. Barış Gücü Grubunu Gönderdi

PUNOM PEN, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya, savaşın yıkıma uğrattığı Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler barış gücü misyonuna katılmak üzere 184 askerden oluşan 12. barış gücü grubunu gönderdi.

Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Tea Seiha, çarşamba günü başkent Punom Pen'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 864. Mühendislik Birimi'ne bağlı mavi berelilerin kısa süre önce bir yıllık görev sürelerini dolduran 11. grubun yerini alacağını söyledi.

BM barış gücü operasyonlarına katılımın Kamboçya'nın uluslararası prestijini artırdığını belirten Seiha, bunun aynı zamanda ülkenin küresel barış, güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını yansıttığını ifade etti.