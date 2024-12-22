Kamçatka'da Kayıp Uçak Bulundu

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VLADIVOSTOK, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda perşembe günü kaybolan An-2 tipi hafif uçak, içindeki üç kişiyle birlikte bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge ofisinden pazar günü yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan iki mürettebat ve bir yolcudan oluşan üç kişi, Kamçatka kurtarma ekiplerine ait bir Mi-8 helikopteriyle tahliye edilerek sağlık durumlarının değerlendirileceği Milkovskaya Bölge Hastanesi'ne nakledildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, kayıp uçak ve mürettebatının pazar günü erken saatlerde Tundrovaya Dağı yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Milkovo'dan Ossora'ya gitmekte olan uçağın perşembe günü varış noktasına ulaşamaması üzerine yoğun bir arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.