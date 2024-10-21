Kamerun Cumhurbaşkanı Biya, 49 Gün Aradan Sonra Döndü - Son Dakika
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Kamerun Cumhurbaşkanı Biya, 49 Gün Aradan Sonra Döndü

91 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya, tedavi sonrası Kamerun'a dönerek ülkesinde gündem oldu.

21.10.2024 21:17
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Kamerun'da 49 gündür ekranlarda görülmeyen 91 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya, Kamerun'a döndü.

Kamerun resmi televizyon kanalı CRTV'den canlı yayımlanan görüntülere göre Biya, tedavi gördüğü İsviçre'nin başkenti Cenevre'den Kamerun'un başkenti Yaounde'ye ulaştı.

Uluslararası Nsimalen Yaounde Havalimanı'nda Biya'yı devlet erkanı ve eşi Chantal Biya karşıladı.

Karşılama sonrasında Biya, Kamerunluları selamlayarak konvoy eşliğinde Cumhurbaşkanlığı sarayına geçti.

Biya öldü iddiası

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Biya'nın sağlık durumu, ülkede tekrar tartışma konusu olmuştu.

Son olarak Çin- Afrika İşbirliği Forumu'na katılmak için 4-6 Eylül'de gittiği Pekin'de görülen Biya, 3 Eylül'deki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na ve 4 Ekim'deki Frankofon Zirvesi'ne katılmamıştı.

Bu nedenle ülkede Cumhurbaşkanı Biya'nın sağlık durumunun iyi olmadığına ve öldüğüne dair söylentiler çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı sık sık tedavi için Fransa ve İsviçre'ye gidiyor.

Sağlık sorunlarına rağmen Biya, 2025'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklamıştı.

Paul Biya, 44 yıldır iktidardaki Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ardından 42 yıllla dünyanın en uzun süre iktidarda kalan 2. lideri konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsviçre, Kamerun, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun Cumhurbaşkanı Biya, 49 Gün Aradan Sonra Döndü - Son Dakika

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