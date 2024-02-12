Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların bombalı saldırısında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların bombalı saldırısında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kamerun\'da Anglofon ayrılıkçıların bombalı saldırısında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon ayrılıkçıların düzenlediği bombalı saldırıda çoğu çocuk olan en az 20 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Kamerun'da Anglofon krizi nedeniyle ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda 6 bin kişi öldü, 800 bin kişi yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

12.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:22
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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların bombalı saldırısında çoğu çocuk en az 20 kişi yaralandı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Nkambe kasabasında Anglofon ayrılıkçılar el yapımı bombayla saldırı düzenledi.

Saldırıda, çoğunluğu çocuk en az 20 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen saldırı sonrasında, güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Anglofon Krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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