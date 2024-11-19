Kamerun'da Ayrılıkçıların Saldırısı: 3 Ölü

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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesinin Mbaw mevkisinde Anglofon ayrılıkçılar, içinde asker bulunan sivil araca silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1'i asker 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin İngilizce konuşulan Güney ile Kuzey-Batı bölgelerindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış, resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.