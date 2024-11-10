Kamerun'da Heyelan: 11 Ölü, 50 Kayıp - Son Dakika
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Kamerun'da Heyelan: 11 Ölü, 50 Kayıp

Kamerun'un Batı Bölgesi'nde heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, 50 kişi kayıp.

10.11.2024 12:12
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YAOUNDE, 10 Kasım (Xinhua) -- Kamerun'un Batı Bölgesi'nde şiddetli yağışların tetiklediği heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Batı Bölgesi Valisi Augustine Fonka Awa cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "7 kişinin daha cansız bedenine ulaştık ve toplam kaybımız 11'e yükseldi. Ayrıca enkazdan ağır yol ekipmanları çıkarıldı. Kazı çalışmaları devam ediyor" dedi. Vali, çıkarılan cansız bedenlerde "ileri derecede bozulma" olduğunu da sözlerine ekledi.

Dschang kasabası yakınlarındaki La Falaise'de dik bir tepede salı günü meydana gelen heyelanda üç yolcu otobüsü, yol ekipmanları ve birkaç işçi toprak altında kalmıştı. Aynı gün ilk olarak 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 50'den fazla kişinin ise hala enkaz altında olduğundan endişe ediliyor.

"Annemin cenazesini çıkardılar. Hala enkaz altında olan büyükannem ve erkek kardeşimin cenazesini bekliyoruz" diyen Emmeline Wakam, Xinhua'ya yaptığı açıklamada beş gündür yakınlarından haber beklediğini söyledi.

Son günlerdeki şiddetli yağışlar, Orta Afrika ülkesinin bazı bölgelerini etkileyerek geniş çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Douala'nın ticaret merkezini bölgeye bağlayan dik yolun yakınında yaşayanlar, dolambaçlı güzergah boyunca heyelan riskleri konusunda uzun süredir yetkililere uyarıda bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua

Kamerun, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da Heyelan: 11 Ölü, 50 Kayıp - Son Dakika

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