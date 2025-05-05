Kamerun'da Kültür Günü Renkli Geçti - Son Dakika
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Kamerun'da Kültür Günü Renkli Geçti

Yaounde'deki Maarif Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kültürel zenginliklerini sergiledi.

05.05.2025 19:59
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Bastos Anaokulu ve İlkokulunda düzenlenen "Kültür Günü" etkinliği farklı ülkelerden öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, Kamerun Bölgesel Kültür Delegasyonu ve çeşitli kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kültürel zenginliklerini dans, kıyafet, müzik ve yöresel lezzetlerle tanıttı.

Etkinlikte, 12 ülkeden öğrenciler kendi toplumlarına ait yemekleri, müzik aletlerini ve geleneksel objeleri tanıttı.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda velilerle hazırlanan sunumlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Maarif Bastos Okulu Müdürü Ebuzer Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çocuklara kültürel çeşitliliği küçük yaşta tanıma ve bu çeşitliliğe saygı duyarak birlikte yaşama bilinci kazandırdığını söyledi.

Ersoy, "Her bir öğrencimiz, kendi köklerinden gelen değerleri bizlerle paylaştı. Bu etkinlik, büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Kaynak: AA

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