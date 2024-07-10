Kamerun'da Milletvekillerinin Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın sunduğu, milletvekillerinin görev süresinin 1 yıl uzatılması yönündeki yasa meclis tarafından onaylandı.
Kamerun Ulusal Meclis Başkanı Cavaye Yeguie Djibril yaptığı açıklamada, Mecliste düzenlenen kapalı oturumda, milletvekillerinin görev süresinin 12 ay uzatılmasını öngören düzenlemenin kabul edildiğini duyurdu.
Djibril, yasayla, Mart 2025'te yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin 30 Mart 2026'ya ertelendiğini bildirdi.
Hükümet, bu yasa değişikliğine, 2025'teki seçim takviminin yoğunluğu ve tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterdi.
Ülkede Mart 2025'te milletvekili seçimleri, Ekim 2025'te cumhurbaşkanlığı seçimi, Aralık 2025'te ise bölgesel seçimlerin yapılması planlanıyordu.
91 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya'nın, sağlık sorunlarına rağmen 2025'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklaması, ülkede en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor.
Biya, 44 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ardından dünyanın en uzun süre iktidarda olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.
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