KampüsAktif Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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KampüsAktif Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

08.07.2026 16:18
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti, üniversite öğrencilerinin tasarımlarını sergilediği yarışma düzenledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından üniversite öğrencilerinin kampüs yaşamına dair yenilikçi fikirlerini ortaya koyması amacıyla düzenlenen KampüsAktif Öğrenci Tasarım Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Yeşilay'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü "KampüsAktif: Üniversite Kampüslerinde Aktif Yaşam ve Etkileşim Programı" kapsamında düzenlenen KampüsAktif Öğrenci Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Şentürk, törende, bağımlılıklarla mücadele ederken sadece koruyucu, tedavi ya da rehabilite edici çalışmalarla sınırlı kalmadıklarını belirterek, "Gençlerimizin hayatın içinde daha aktif yer alabilecekleri, zamanlarını nitelikli uğraşlarla geçirebilecekleri alanların ve imkanların oluşturulması için hem çalışıyor hem de güçlü bir savunuculuk yürütüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz projemizin en önemli özelliklerinden biri tasarımların doğrudan kampüsü deneyimleyen öğrencilerin kendi ellerinden çıkmış olmasıdır. Çünkü biliyoruz ki öğrenciler mekana ve kampüse karşı aidiyet hissettikçe başarı düzeyleri de aynı doğrultuda artıyor." diye konuştu.

Şentürk, ödül alan öğrencileri ve yarışmaya katkı veren jüri üyelerini tebrik etti.

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren ekipler törende açıklandı. Yarışma kapsamında birincilik ödülü 90 bin, ikincilik ödülü 60 bin, üçüncülük ödülü 35 bin TL olarak verilirken, üç mansiyon ödülünün her biri 15 bin TL olarak takdim edildi.

Jüri Başkanı Prof. Dr. Zekiye Yenen, Prof. Dr. Serkan Sınmaz, Dr. Yunus Çolak, Dr. Öğr. Üyesi Abdul Samet Engin, Ertan Er ve raportör yardımcısı Suna Kaya'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Öğrenciler kampüslerini yeniden tasarlayan projeler geliştirdi

Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bireysel ve ekip olarak katılım sağladığı yarışmaya bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 125 proje teslim edildi.

Üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerini yeniden düzenlemelerini amaçlayan yarışma sağlıklı yaşamı teşvik eden, sosyal bağları güçlendiren ve mekansal aidiyeti artıran tasarım fikirlerini odağına aldı.

Yarışma kapsamında öğrenciler, kampüslerin mevcut mekansal sorunlarına çözüm üreten, uygulanabilir ve öğrenci odaklı tasarım önerileri geliştirdi. Yarışmada yenilikçi fikirler, mikro müdahale senaryoları, esnek ve çoğaltılabilir tasarım önerileri ile kampüs yaşamını iyileştirmeye yönelik projeler değerlendirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KampüsAktif Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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