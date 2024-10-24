Kamu Başdenetçisi Adayları Belirlendi - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Adayları Belirlendi

Kamu Başdenetçisi Adayları Belirlendi

TBMM, kamu başdenetçisi adaylarını Mehmet Akarca, Şinasi Yurdakul ve Burhanettin Sağsöz olarak belirledi.

24.10.2024 18:03
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(ANKARA) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, kamu başdenetçisi adaylarını belirledi. Buna göre; eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Şinasi Yurdakul ve Burhanettin Sağsöz kamu başdenetçisi adayları oldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, kamu başdenetçisi adaylarını belirlemek üzere bugün AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Kamu başdenetçisi adaylarını belirlemek üzere karma komisyonda yapılan seçim ilk defa dördüncü tura kaldı. Dördüncü turda oyların salt çoğunluğunu alan üç kişi aday olarak belirlendi.

Buna göre; eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Şinasi Yurdakul ve Burhanettin Sağsöz kamu başdenetçisi adayları oldu. Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı seçimlerini Ömer Kerkez'e karşı 37. turda kaybetmişti.

Kamu başdenetçiliği seçimi, belirlenen üç aday arasından 31 Ekim Cuma gününe kadar TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak.

İlk olarak 15 Kasım 2016, ardından 11 Kasım 2020'de TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Şeref Malkoç'un görev süresi 5 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: ANKA

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