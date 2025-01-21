Kamu Başdenetçisi Akarca, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Akarca, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kamu Başdenetçisi Akarca, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Mehmet Akarca, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerden fotoğrafları seçti.

21.01.2025 10:51
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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akarca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafına oy veren Akarca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" adlı karesini seçen Akarca, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" isimli fotoğrafından yana oy kullandı.

Akarca, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafını seçti.

AA muhabirlerinin, ülkenin ve dünyanın her yerinde çektiği çok önemli fotoğraf karelerinin bulunduğunu belirten Akarca, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Başkanı olarak görev yaptığı dönemlerde de AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını anlatan Akarca, "Çok güzel bir etkinlik. Halkımızın da buna çok büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz. 'Marifet iltifata tabidir' denir. Bu kadar emek veren, bütün savaş ortamında veya spor etkinliklerinde ya da dünyanın en tehlikeli bölgelerinde halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren Anadolu Ajansımızın kıymetli muhabirlerini kutluyorum." diye konuştu.

Akarca, AA'nın çok önemli milli bir ajans olduğunu vurgulayarak, AA'nın, Türkiye ve dünyada yaptığı kaliteli haberlerle halkın haber almasında etkin rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Akarca, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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