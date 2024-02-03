Kamu binaları ve okulların deprem performansı denetlendi
KARABÜK - 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın destekleri ile KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. Şenol Gürsoy ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Şule Garip, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Erhan Eren, muhtemel depremlerin etkilerine karşı yapıların dayanıklılıklarını değerlendirme çalışmaları çerçevesinde çalışmalara başladı.
Karabük'teki kamu binalarında yürüttükleri tasarım gözetmenliği ve proje danışmanlığı çalışmalarını sürdüren akademisyenler, Karabük Valiliği, İl Özel İdaresi ile Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şimdiye kadar 16 okul binasının deprem performansını değerlendirdi.
KBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Gürsoy, okulların deprem güvenliği ve performansının yeterliliği konusunda KBÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı olarak proje danışmanlığı ve tasarım hizmeti verdiklerini belirtti. Bugüne kadar 16 okul binasını incelediklerini ifade eden Gürsoy, mevcut durumun bir ön değerlendirmesini yapmak üzere okul binasını da incelediklerini dile getirdi.
Çalışmalarının aşamalarını sıralayan Gürsoy, "Gözlemsel Durum Analizi" ile binanın hasar durumlarını tespit ettiklerini, "Zemin ve Arazi Analizi" ile zemin durumu ve yerleşimine dair incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, "Malzeme Yeterliliği Analizi" için beton ve demir gibi malzemelerden numuneler alarak deneyler gerçekleştirdiklerine işaret eden Gürsoy, "Modelleme ve Performans Analizi" ile bilgisayar ortamında binanın performansını değerlendiklerini aktardı.
Gürsoy, binanın güçlendirme ihtiyacı varsa, bu durumu belirleyerek gerekli güçlendirme projelerini tasarlayacaklarını ve bunun ardından uygunluğunu kontrol edeceklerini söyledi. Okul binalarının güvenliği ile ilgili bir seferberlik başlatıldığını belirten Gürsoy, "Deprem gelmeden önce yaşadığımız mekanlar depreme karşı güvenilir mi değil mi ona mutlaka baktırmamız lazım. Deprem olduktan sonra iş işten geçmiş oluyor" dedi.
KBÜ İnşaat Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Zehra Şule Garip de Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını ve binaların mevcut yapı stoğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Deprem yönetmeliği kapsamında bu durumun öngörüldüğünü vurgulayan Garip, ekip olarak sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul binalarını değil, genel olarak tüm yapı stoğunu değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Garip, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Deprem, Türkiye'nin gerçeği. Bir gün belki de çok kısa bir zamanda karşımıza çıkacak. Yapılarımızın bazıları çok eski, eski deprem yönetmeliklerine bağlı olarak dizayn edilmiş. Güncel hale getirmemiz lazım, gerekiyorsa güçlendirme yapmamız gerekiyor, gerekiyorsa yıkımını gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de incelemelerimizi yapıyoruz. Halkımıza bu konunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum ve gerekli hassasiyetleri göstererek binalarını inceleme konusunda istekli olmalarını öneriyorum. Vatandaşlarımız Karabük Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğüne başvurabilir, gerekli bilgiyi alarak bizlerle irtibat kurabilir. Her konuda halkımıza yardımcı olma konusunda istekliyiz.
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