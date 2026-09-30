Kamu-İş'e göre gerçek işsiz ordusu 13 milyona dayanıyor, TÜİK verileri yetersiz - Son Dakika
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Kamu-İş'e göre gerçek işsiz ordusu 13 milyona dayanıyor, TÜİK verileri yetersiz

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Kamu-İş\'e göre gerçek işsiz ordusu 13 milyona dayanıyor, TÜİK verileri yetersiz
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Kamu-İş, TÜİK'in açıkladığı son işsizlik verilerinin Türkiye'deki sorunu bütün boyutlarıyla yansıtmadığını belirtti. Konfederasyon, işsizliğin evlerde yarattığı yoksulluğun verilere yansımadığını, gerçek işsiz ordusunun 13 milyona dayandığını açıkladı.

(ANKARA) - Kamu-İş, TÜİK'in açıkladığı son işsizlik verilerinin Türkiye'deki işsizlik sorununu bütün boyutlarıyla yansıtmadığını ifade etti. Konfederasyon, geniş işsizlik tablosuna işaret ederek, "Gerçek, işsiz ordusunun 13 milyona dayandığı, milyonların hayattan koparıldığıdır" açıklamasını yaptı.

Kamu-İş, TÜİK'in son açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Konfederasyon, açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"TÜİK'in anlatmadığı işsizlik gerçeğini biz açıklıyoruz! TÜİK'in işsizlikle ilgili son açıkladığı veriler, Türkiye'deki işsizlik sorunun, TÜİK tarafından bile iktidarın hoşuna gidecek rakamlarla anlatılabilecek sınırları çoktan aştığını ortaya koymaktadır. Üstelik bu oran, işsizliğin evlerde yarattığı yoksulluğu, gençlerin kaybolan gelecek umudunu ve çalışanların geçim sıkıntısını bütünüyle anlatmaya yetmemektedir. Gerçek ise işsiz ordusunun 13 milyona dayandığı, milyonların hayattan koparıldığıdır."

Kaynak: ANKA
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