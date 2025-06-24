Kamu İşçileri İçin Acil Teklif Bekleniyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetten yeni teklif beklediklerini ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Ağar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Görüşmeler kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) verdiği birinci teklifi dikkate almadıklarını belirten Ağar, ikinci teklifin gelmemesi üzerine TÜRK-İŞ ve sendikalar olarak bu eylem kararını aldıklarını anımsattı.

Ağar, aldıkları eylem kararları sonrası valiliklerin, basın açıklaması ve toplantı yapılmasını yasakladığına dair genelge yayımladığına dikkati çekerek, "Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya makul ölçülerde, insanların geçinebileceği ücreti getirin tartışalım, konuşalım, müzakere yapalım ve sonuca varalım." dedi.

Emeklerinin karşılığı verilmediği takdirde mücadeleye devam edeceklerini belirten Ağar, bugün TÜRK-İŞ şubelerinde ve örgütlü oldukları iş yerlerinin önünde basın açıklamalarının yapıldığını söyledi.

Herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi gerektiğini dile getiren Ağar, "Kamu işçisi devletin işçisidir. Kamu işçisine, bütün çalışanlara sahip çıkmamız lazım. Bu işi fazla uzatmadan ve işçi arkadaşlarımızı da fazla sıkıntıya sokmadan bir an önce tekliflerini sunmalarını ve bunun sonuca gitmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.