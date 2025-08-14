Kamu-Sen Niğde\'de Basın Açıklaması

Kamu-Sen Niğde Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Kamu-Sen Şube Başkanı Adnan Özer, 4 milyon kamu çalışanı ve 2,5 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren tarafının teklifini sunduğunu anımsattı.

Verilen teklifi reddettiklerini belirten Özer, memur ve emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik şartların zor olduğunu ifade etti.

Özer, devletin 21. yüzyıla ilişkin hedefine uygun, kamu çalışanı için şimdiden kollar sıvaması gerektiğini kaydetti.