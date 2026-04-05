İzmir'in Kamusal Mekan Söyleşileri'nde Üçüncü Oturumda Gündem "Kentin Ritmi"

05.04.2026 12:32  Güncelleme: 14:19
Güzel İzmir Hareketi tarafından düzenlenen Kamusal Mekan Söyleşileri'nin üçüncü buluşmasında, kamusal alanların sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ele alındı. Etkinlikte, hareketin ve sağlığın kent yaşamındaki önemi vurgulandı.

(İZMİR) - Güzel İzmir Hareketi tarafından düzenlenen Kamusal Mekan Söyleşileri serisinin üçüncü buluşması "Kentin Ritmi: Kamusal Alanda Hareket ve Bütünsel Sağlık" başlığıyla Şato'da yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Güzel İzmir Hareketi tarafından Kamusal Mekan Söyleşileri serisi kapsamında üçüncü etkinlik düzenlendi. Buluşmada, kentte sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi ve kamusal alanların bu doğrultuda daha etkin kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Söyleşide, kamusal alanların yalnızca fiziksel mekanlar olmadığı; sağlıklı, aktif ve kolektif bir yaşam kültürünün oluşmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Bireysel ve toplumsal iyi oluş

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, hareket ve sağlığın kamusal alandaki rolü beden, mekan, toplum ilişkisi çerçevesinde ele alındı. Kent yaşamında nitelikli kamusal alanların artırılmasının bireysel ve toplumsal iyi oluş üzerinde önemli bir etken olduğu ifade edildi.

Şehir plancısı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Dalya Hazar, "Sağlıklı Kentler Perspektifinden Kamusal Alanlar" başlıklı sunumunda kent planlaması ile halk sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Sağlıklı kent yaklaşımının, kamusal alanların erişilebilir, hareketi teşvik eden ve sosyal etkileşimi destekleyen biçimde tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir sağlık

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilgin Silan ise "Kişisel Devrimini Yapmak" başlıklı sunumunda bireyin yaşam kalitesini artırma sürecini ele aldı. Silan, değişimin yalnızca düşünce düzeyinde değil, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal boyutların bir bütün olarak ele alınmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. Sunumda, yaşam tarzı seçimlerinin sağlık üzerindeki etkileri bilimsel ve gözlemsel verilerle değerlendirilerek bireysel farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, yoga ve fitness eğitmeni Cem Karakoyun da konuştu ve "Hareketi Yaşamın Parçası Yapmak" başlıklı sunumunda hareketin yalnızca spor yapmakla sınırlı olmadığını belirtti. Karakoyun, beden farkındalığı, nefes çalışmaları ve düzenli hareket alışkanlıklarının sinir sistemi dengesi ve sürdürülebilir sağlık açısından önemine değinerek, hareketin günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uygulamalı oturumla final

Program kapsamında Şato teras alanında uygulamalı oturum da gerçekleşti. Katılımcılar, Silan ve Karakoyun eşliğinde düzenlenen "Hareket ve Nefes Odaklı Bedensel Pratikler" bölümünde nefes ve hareket temelli uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcıların aktif olarak dahil olduğu uygulama, kamusal alanda birlikte hareket etmenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının paylaşılmasının önemini ortaya koydu.

Kaynak: ANKA

