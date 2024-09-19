Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.
Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.
Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Sürücüsüne Ambulansa Yol Vermediği İçin Cezai İşlem - Son Dakika
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