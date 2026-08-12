Kamyon Sürücüsüne Havalı Korna Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamyon Sürücüsüne Havalı Korna Ceza

Kamyon Sürücüsüne Havalı Korna Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da dönün konvoyunda havalı korna çaldığı için sürücüye 5.719 TL ceza kesildi.

Erzurum'da, kamyonuyla katıldığı düğün konvoyunda havalı korna çaldığı görüntüleri sanal medyadan paylaşılıp, hakkında şikayetçi olunan sürücü Fırat Şimşek'e 5 bin 719 TL ceza kesildi. Polislerin uyarıda bulunduğu Şimşek, "Bundan sonra korna çalmak haram olsun" dedi.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Mehmet Sekmen Bulvarı'ndan geçen düğün konvoyundaki kamyondaki sürücünün, havalı korna çaldığını gören bazı kişiler, o anları cep telefonlarıyla kaydedip, görüntüleri sanal medyada paylaştı. Sabah erken saatlerde gürültü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle vatandaşların şikayetçi olması üzerine de Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yapıp tespit ettikleri kamyon ve sürücüye ulaştı. Trafik polisleri, 'Standart dışı korna bulundurmak ve kullanmak' ile 'Çevreye rahatsızlık verecek şekilde ses ve ışık sistemi kullanmak'tan kamyon sürücüsü Fırat Şimşek'e 5 bin 719 TL ceza uyguladı. Havalı kornanın yasak olduğunu hatırlatan polis memurları, Şimşek'i değiştirmesi konusunda da uyardı.

ÖZÜR DİLEDİ

Polisin kestiği ceza makbuzunu alan Fırat Şimşek, "Bundan sonra korna çalmak haram olsun" dedi.

Halasının oğlunun düğününe kamyonuyla katıldığını söyleyen Şimşek, "Gelin çıkarma sırasında ben de konvoya kamyonumla katıldım. Erzurum'da düğünlerde konvoyda korna çalınır. Bizim küçük arabamız yoktu, ben de kamyonumla konvoyda giderken korna çaldım. Vatandaşlar video çekip sosyal medyaya atarak şikayetçi olmuşlar. Herkesten özür dilerim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon Sürücüsüne Havalı Korna Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:21:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kamyon Sürücüsüne Havalı Korna Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.