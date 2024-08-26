Kamyonet Alev Aldı, Otoyol Kenarındaki Otluğa Sıçradı

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KAMYONET ALEV ALDI, OTOYOL KENARINDAKİ OTLUK YANDI

TARSUS- Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet alev aldı. Yol kenarındaki otluğa da sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Düziçi ilçesinden Osmaniye istikametine seyreden 33 AGL 580 plakalı kamyonet, saat 13.30 sıralarında Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu Şekerdere mevkisinde alev aldı. Şoför hızla araçtan inerken, ihbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kasada zaman zaman patlamalar olurken, alevler yol kenarındaki otluğa sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile hem kamyonetteki hem de otluktaki yangın, söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.