Kamyonet Apartmanın Bahçesine Düştü

Karabük'te park edildikten sonra hareket eden kamyonet, yaklaşık 3 metreden apartmanın bahçesine düştü.
Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 77. Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SU 0028 plakalı kamyonet, park edildikten sonra hareket etti.
Kamyonet yaklaşık 3 metre yükseklikten çevredeki bir apartmanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, apartmanın duvarında hasar oluştu.
Kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
