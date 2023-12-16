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Kamyonetin yanında yemek yiyenlere tır çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kamyonetin yanında yemek yiyenlere tır çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına tırın dalması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis arama çalışmalarına başladı.

Kamyonetin yanında yemek yiyenlere tır çarptı: 5 yaralı
16.12.2023 - 00:27,
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına tırın dalması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FP 0745 plakalı tır, Liman Yolu mevkisinde yol kenarında köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına daldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsün kaçtığı kazada 5 müşteri yaralandı. Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Kocaeli, Ankara, Son Dakika

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