Şerit değiştiren otomobil kamyonetle çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Konya’nın Çumra ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada Hasan ve Havva Gürşahin çifti yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, dün saat 21.00 sularında Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hasan Gürşahin (63) idaresindeki 42 NV 467 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Uysal (32) yönetimindeki 42 AUS 845 plakalı kamyonetle şiddetle çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve kamyonet sürücüsü Ahmet Uysal’ı araçlardan çıkararak ilk müdahalelerini yaptı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Ambulanslarla acilen Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gürşahin çifti, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ahmet Uysal’ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.