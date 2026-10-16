KAN'a göre İsrail ordusu seçim öncesi İran veya Hizbullah'a karşı alarmını yükseltti - Son Dakika
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KAN'a göre İsrail ordusu seçim öncesi İran veya Hizbullah'a karşı alarmını yükseltti

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KAN, ordunun 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran veya Hizbullah kaynaklı gerilim ihtimaline karşı alarm seviyesini yükselttiğini duyurdu. Habere göre somut istihbarat olmasa da çok cepheli tırmanış endişesi sürüyor; Netanyahu perşembe akşamı güvenlik kabinesini toplayacak.

İsrail ordusunun, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere iki haftadan az bir süre kala İran veya Lübnan'daki Hizbullah ile olası gerilim ihtimaline karşı son günlerde askeri teyakkuz seviyesini yükselttiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İran veya Hizbullah'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırı düzenleme niyetinde olduğuna dair somut bir istihbarat bulunmamasına rağmen ordunun birden fazla cephede tırmanış yaşanabileceği endişesiyle alarm seviyesini artırdığı belirtildi.

Haberde, İran'ın geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) testleri ışığında ordunun gelişmeleri yakından takip ettiği ve mevcut süreci "hassas" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "Sürprizle karşılaşmamak adına çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelişmeler doğrultusunda perşembe akşamı üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla güvenlik kabinesini toplayacağı aktarıldı.

Bilgi sahibi bir kaynak, toplantının olağan olduğunu ve mevcut güvenlik gerilimleri çerçevesinde planlandığını ifade etti.

KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in son günlerde yaptığı tehditkar açıklamaların karşı tarafta yanlış hesaplamalara yol açabileceği öngörülüyor.

Bu durumun güvenlik kurumlarını teyakkuz seviyesini yükseltmeye sevk ettiği belirtiliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Tüm cephelerde artan uyarılar ve sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, gerilimin tırmanma olasılığı yükselmiştir." uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin İran planları iddiası

Öte yandan KAN, ABD merkezli CNN televizyonuna dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın çatışmaların yeniden başlaması yönünde talimat vermesi durumunda İran'ın enerji tesisleri ve nükleer alanlarını hedef alacak yeni planlar hazırladığını öne sürdü.

Haberde, bu planlar arasında ABD cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan mühimmat olan "bombaların anası" (MOAB) olarak bilinen bombanın kullanımının da yer aldığı iddia edildi.

KAN'ın 10 Ekim'de yayımladığı bir haberde, İsrail'in seçimlerden önce İran ile savaşın yeniden başlaması senaryosuna hazırlandığını, seçenekler arasında Trump yönetiminin İsrail'in tek taraflı bir saldırı gerçekleştirmesine yeşil ışık yakmasının da bulunduğu bildirilmişti.

Ancak İsrailli bir yetkili bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmenin içeriği ve ele alınan konular hakkında bilgi verilmezken, temasın İsrail'in askeri hazırlıkları veya İran ile gerilim ihtimaliyle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

İsrail basını, son haftalarda Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Basında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran, Lübnan veya Gazze'ye saldırı başlatma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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