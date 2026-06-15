Kan Bağışı ile Dayanışma - Son Dakika
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Kan Bağışı ile Dayanışma

Kan Bağışı ile Dayanışma
15.06.2026 15:03
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Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk dostluğunu güçlendiren kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ile Arnavutluk Kızılhaç Örgütü tarafından "Kan bağışla, umut ol" temalı bir etkinlik düzenlendi.

Başkent Tiran'daki etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin sadece bir sosyal dayanışma örneği değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Erciyes, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği bugün olduğu gibi hayatın her alanında bizzat yaşadıklarını ifade etti.

"Kan bağışı görünüşte basit bir eylem olsa da, son derece hayati bir öneme sahiptir"

ATTSO Başkanı Kenan Sevinç, hayat kurtaran bir dayanışmanın parçası olmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Sevinç, kurum olarak Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunarken topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerini de görevlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerine işaret etti.

Tirana Rahibe Teresa Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Rudina Degjoni, misyonlarının "Hastaya hizmet, yurttaşa hizmet ve insan hayatına hizmet" olduğunu dile getirerek, "Kan bağışı görünüşte basit bir eylem olsa da son derece hayati bir öneme sahiptir. Sağlıklı bir bireyin başka birinin hayatına ikinci bir şans vermesi, en saf insan dayanışmasını temsil eder." dedi.

"Bu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu bir kez daha ortaya koymaktadır"

Arnavutluk Kızılhaç Örgütü Başkan Yardımcısı Gjon Boriçi de etkinliğin 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, "Bugün, en yüksek insani değerler üzerine düşünme anıdır. Dayanışmanın sadece bir kavram değil, hayat kurtarmak için kendini adamayı seçen somut bir eylem olduğunu bize hatırlatan bir gündür." şeklinde konuştu.

Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari ise etkinliğin son derece verimli bir işbirliğiyle düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu, her alanda mükemmel ilişkilerimizi ve iki halk arasındaki kardeşçe işbirliğini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kan bağışına geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kan Bağışı ile Dayanışma - Son Dakika

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