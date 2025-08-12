Kan Bağışına Kamp Sandalyesi Hediyesi

İzmir'in Bayındır ilçesinde, kan bağışında bulunan bağışçılara Kızılay kamp sandalyesi hediye edildi.

Ödemiş Kızılay Kan Merkezi tarafından Bayındır Devlet Hastanesi eski ek hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Bağışçılardan Barış Gencerlioğlu, Kızılaya düzenli kan bağışında bulunduğu belirterek, "Bir gün herkesin kan ihtiyacı olabilir. Kan bağışının toplumun üzerine düşen bir görev olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olcay Dermenci de kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan bağışçılara Ödemiş Kızılay Kan Merkezi tarafından kamp sandalyesi hediye edildi.