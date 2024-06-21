Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada - Son Dakika
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Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada

Hatay'da 8 köpeğin saldırısıyla telef olan kedinin kan donduran anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sokak kedisine 8 köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin kedinin etrafını sardığı ve parçaladığı anlar görülüyor. Mahalle sakinleri köpeklere tepki göstererek, hayvanların daha iyi bir şekilde bakılması gerektiğini belirtti.

21.06.2024 08:39
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Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'da 8 köpeğin saldırısıyla telef olan kedinin kan donduran anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sokak kedisine 8 köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef oldu. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kan donduran görüntülerde; sokak köpeklerinin kedinin etrafını sardığı ve ağızlarında parçaladıkları anlar kameraya yansıdı. Mahallede yaşayan vatandaşlarsa köpeklere tepki gösterdiler. Kedinin köpekler tarafından telef edilmesine tepki gösteren 63 yaşındaki Fahri Sarar, "Ufak çocukları parçalanması ve köpeklerin çocuklara saldırması, insanları korkar hale getirdi. Çocuklar korku içinde, hayvan sevgisi böyle olmaz. Belirli bir yerde toplanılsa, bakılsa orda hayvanlara daha güzel olur. Gönlüm dayanamadı, yaklaşık 8 tane köpek tek bir kediyi parçaladılar. Bütün millet de izledi bu durum ne olacak dayanamıyorum buna bir çare bulun bir şeyler yapın. Bir yere de gidemiyoruz köpekler aç, düzgün beslenmiyorlar çare bulunsun ifadelerini kullandı "ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, kedi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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