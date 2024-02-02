Kanada, ABD\'nin yumuşak kereste vergi planını eleştiriyor

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Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng, ABD'nin, Kanada yumuşak kerestesine uygulamayı planladığı ek gümrük vergilerinin eleştirerek "tamamen yersiz" olduğunu belirtti.

Kanada hükümeti resmi sitesinden yayımlanan açıklamasında Bakan Ng, ABD'nin yumuşak keresteye uyguladığı yüzde 8,05'lik gümrük vergisini yüzde 13,86'ya çıkarma planının yersiz olduğunu ve kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Ng, vergi artışı planının ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) aykırı olduğunu, buna karşı ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi ve Dünya Ticaret Örgütü mücadele vereceğini ifade etti.

Yumuşak keresteye uygulanması planlanan gümrük vergisindeki artışın hem Kanada'daki üreticileri, hem de ABD'deki tüketicileri zarara uğratacağını vurgulayan Bakan Ng, "Artan vergiler, Kanada yumuşak kereste endüstrisine, işçilere ve (bağlantılı) endüstrilere zarar verecek ve ABD'liler için konutları daha az uygun hale getirmeye yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.