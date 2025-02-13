Kanada, Afrika ile İlişkilerini Güçlendiriyor

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Kanada, Afrikalı ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşme için Lamola'ya teşekkür eden Joly, ülkesinin Afrikalı ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lamola ise, Kanada'yla daha fazla işbirliği yapmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Kanada ve Güney Afrika'nın insan hakları konusunda ortak taahhütleri bulunduğunu kaydeden Lamola, Joly'i G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Johannesburg'a davet etti.

Güney Afrika, Aralık 2024'te G20 dönem başkanlığını resmen devralmıştı.