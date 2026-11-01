Kanada Başbakanı Carney, Trump ile ticaret görüşmesinin 'iyi' geçtiğini açıkladı - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Carney, Trump ile ticaret görüşmesinin 'iyi' geçtiğini açıkladı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ticaret konusunu telefonda görüştü. Carney, ticaretin geleceğine dair 'iyi' bir görüşme yaptıklarını belirterek ekiplerin gelecek haftalarda karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma için çalışacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır anlaşmazlıkların sürdüğü ikili ticaret meselesini telefonda görüştü.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD ve Kanada arasındaki ticaretin geleceğine dair "iyi" bir görüşme yaptıklarını belirten Carney, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, işçilerimiz için istihdam imkanı oluşturacak, ailelerin satın alma gücünü artıracak ve Kanada'nın dillerine, kültürüne ve egemenliğine tam anlamıyla saygı gösterecek, karşılıklı fayda sağlayan bir ticaret anlaşmasının ana hatları üzerine yakın zamanda yaptığımız yapıcı görüşmelerin devamı niteliğinde."

Carney, ekiplerinin gelecek haftalarda bu yönde sonuç elde etmek için çalışacağını ifade etti.

ABD ile Kanada arasında, özellikle Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, gümrük tarifeleri ve ticaret politikaları nedeniyle gerilim artmıştı.

Kanada Başbakanı Carney, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin, ABD'nin "kırmızı çizgilerini" kabul etmesi halinde anlaşmaya varma ihtimalinin arttığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise Michigan eyaletinde yaptığı seçim konuşması sırasında Kanada ile ticaret meselesinin "yakında çözüme kavuşturulacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA
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