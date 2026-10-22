Kanada Başbakanı Carney, Kanada-Türkiye stratejik ortaklığının gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edeceğini söyledi. Carney, bu ortaklığa ilişkin değerlendirmesinde "Yurtta sulh cihanda sulh" ifadesine yer verdi.
Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada- Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh"
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22.10.2026 18:06:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Carney, Türkiye ile stratejik ortaklığın süreceğini söyledi - Son Dakika
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