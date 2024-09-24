Kanada Büyükelçisi Çanakkale\'yi Ziyaret Etti

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Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Hamilton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir restoranda bir araya geldi.

Görüşmede, Newfoundland Labrador Eyaleti Kültür, Turizm ve Sanat Bakanı Stave Crocker, Adalet ve Güvenlik Bakanı Bernard Davis, Askeri İlişkiler ve Gaziler Parlamento Müsteşarı Perry Trimper, Meclis Üyeleri Lin Paddock ve James Dinn ile Kültür, Turizm ve Sanat Bakan Yardımcısı Jamei O'Dea da yer aldı.

Ziyaret sonunda Kaşdemir ve Hamilton, karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.