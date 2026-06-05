Kanada'da İslamofobiye Karşı Reform Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'da İslamofobiye Karşı Reform Çağrısı

05.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NCCM, Kanada'da Müslüman karşıtlığına karşı hükümetin somut adımlar atmasını talep etti.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), ülkede artan Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) karşı kapsamlı reformlar yapılması ve hükümetin somut adımlar atması çağrısında bulundu.

NCCM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ontario eyaletinin London kentinde 6 Haziran 2021'de bir kişinin, aracını Müslüman bir ailenin üzerine sürerek 4 kişiyi öldürdüğü saldırı hatırlatılarak, Kanada'daki İslamofobi'nin köklü ve sistemik bir sorun olduğu vurgulandı.

Kanada'nın, G7 ülkeleri arasında Müslümanlara yönelik ölümcül saldırıların en fazla görüldüğü ülke olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bunun acil müdahale gerektirdiği ifade edildi.

Müslüman karşıtlığıyla mücadele için el kitabı

Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda hükümet politikalarının eksik kaldığını vurgulayan konsey, bu konuda bir el kitabı hazırladığını açıkladı.

NCCM, yayımladığı el kitabıyla Kanada'daki Müslümanların korunması amacıyla kapsamlı kurumsal reformların hayata geçirilmesi, etkili hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması ve hükümetin somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

22 yaşındaki saldırgan Nathaniel Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

Polis, saldırının "önceden planlandığını" ve "nefretten kaynaklandığını" belirtirken, dönemin Başbakanı Justin Trudeau olayı "terörist saldırı" olarak nitelendirmişti.

Veltman, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından Şubat 2024'te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da İslamofobiye Karşı Reform Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:48:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'da İslamofobiye Karşı Reform Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.