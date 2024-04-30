Kanada'da Rehberlik Danışmanı Filistin'e Destek İçin Kefiye Giyen Öğrenciye İfadeleri Nedeniyle İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Kanada'da Rehberlik Danışmanı Filistin'e Destek İçin Kefiye Giyen Öğrenciye İfadeleri Nedeniyle İnceleme Başlatıldı

Kanada\'da Rehberlik Danışmanı Filistin\'e Destek İçin Kefiye Giyen Öğrenciye İfadeleri Nedeniyle İnceleme Başlatıldı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Iroquois Ridge Lisesi'nde görevli bir rehberlik danışmanı, Filistin'e destek için kefiye giyen bir öğrenciye yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme altına alındı. Okul yönetimi, inceleme sonuçlanana kadar çalışanı eve gönderdi. Konu, Kanada Müslüman Danışma Konseyi'nin okul yönetimine bildirmesi ve sosyal medyada paylaşılan bir videonun yayılması üzerine gündeme geldi. Müdür John Stieva, velilere gönderdiği mesajda, bu davranışın kabul edilemez olduğunu ve okulun Filistin karşıtı ırkçılığa müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

30.04.2024 10:53
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki lisede görevli rehberlik danışmanı hakkında Filistin'e destek için kefiye giyen öğrenciye yönelik ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Eyalete bağlı Oakville kentindeki Iroquois Ridge Lisesi, bir öğrenciye yönelik "zararlı ve ayrımcı Filistin karşıtı ırkçı dil" kullanılıp kullanılmadığına ilişkin inceleme sonuçlanana kadar çalışanın eve gönderildiğini duyurdu.

İnceleme kararı, Kanada Müslüman Danışma Konseyinin konuyu okul yönetimine bildirmesi ve sosyal medya platformu X'te "Rehberlik danışmanının kültürel bir kıyafet olan kefiye giydiği için bir öğrenciyi teröriste benzetmesinden rahatsızlık duyuyoruz." paylaşımında bulunmasının ardından geldi.

Konuya dair sosyal medyada paylaşılan videoda, rehberlik danışmanının öğrenciye kefiyenin kendisine Hamas'ı hatırlattığını ancak onu teröriste benzetmediğini söylerken, "Dikkatli olmanı istiyorum ki bununla yargılanmayasın." ifadesi kullandığı görülüyor. Öğrenci ise "O, tamam, yani ben terörist değilim ve bana teröristmişim gibi davranmıyorsunuz ama öyle mi görünüyorum?" cevabını veriyor.

CBC News'un haberine göre, Müdür John Stieva, velilere gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Bu durumdan derin endişe duyuyoruz ve topluluğumuzun bu davranışın zararlı ve kabul edilemez olduğu yönündeki endişelerini paylaşıyoruz. Filistin karşıtı ırkçılığa ve ırkçılığın hiçbir türüne okulumuzda müsamaha gösterilmemektedir. Iroquois Ridge HS, Halton Bölgesi Okul Kurulu'ndaki tüm okullarla birlikte bu olayı şiddetle kınamaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'da Rehberlik Danışmanı Filistin'e Destek İçin Kefiye Giyen Öğrenciye İfadeleri Nedeniyle İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Rehberlik Danışmanı Filistin'e Destek İçin Kefiye Giyen Öğrenciye İfadeleri Nedeniyle İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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