Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var - Son Dakika
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Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

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Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19\'u ağır 39 yaralı var
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Kanada’nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü’nde askeri eğitim sırasında çıkan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan çayır yangınında 4 asker hayatını kaybetti, 19'u ağır 39 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli oldu. Kanada Savunma Bakanlığı, yangının terör kaynaklı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde cumartesi günü çıkan yangında bilanço ağırlaştı. Yetkililer, 4 askerin öldüğü yangında 39 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

EĞİTİM SIRASINDA ÇIKTI, RÜZGARLA YAYILDI

Edmonton’ın yaklaşık 180 kilometre güneydoğusundaki üste yangın, askerlerin eğitimi sırasında yerel saatle 16.00 sularında çıktı. Çayırlık alanda başlayan yangın, hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. 1. Kanada Tümeni Komutanı Tümgeneral Wade Rutland, yangının alanda oluşturulan yangın şeritlerini aştığını söyledi. Yangın, yerel ekiplerin de desteğiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede tahliye kararı verilmedi.

Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybeden askerlerin Çavuş Morgan Wong ile Erler Shaun Farrell, Aidan Goulding ve Hayden Lykkemark olduğu açıklandı. Askerlerin tamamı Prenses Patricia’nın Kanada Hafif Piyade Alayı’nın (PPCLI) 3. Taburu’nda görev yapıyordu. Loyal Edmonton Alayı mensubu olan Wong da bu taburda görevliydi.

“HASTANELER TAMAMEN DOLDU”

Alberta Başbakanı Danielle Smith, 39 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğünü, bunlardan en az 19'unun durumunun kritik olduğunu açıkladı. Smith, yangını “büyük ve trajik” olarak nitelendirdi. Yaralılar Alberta’daki 4 ayrı hastaneye dağıtıldı. Ağır yanıkları bulunan bazı yaralıların tedavisinin haftalar, hatta aylar sürebileceği belirtildi. Edmonton’daki Royal Alexandra Hastanesi’nden Dr. Warren Thirsk, yerel sağlık kuruluşlarının “tamamen dolduğunu” belirterek durumu “felaket” olarak tanımladı.

Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

“TERÖR KANITI YOK”

Kanada Savunma Bakanlığı, yangının terör kaynaklı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Tümgeneral Rutland da olay sırasında duyulan patlama seslerinin yangının petrol ya da doğal gaz tesislerine ulaşmasından veya “dış müdahaleden” kaynaklanmadığının değerlendirildiğini söyledi. Rutland, alanda aynı anda birden fazla eğitim faaliyetinin sürdüğünü de belirtti.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Savunma Bakanı David McGuinty, durumun “çok aktif ve hassas” olduğunu ifade etti.

CARNEY: DÜŞÜNCELERİMİZ ETKİLENENLERLE

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düşüncelerimiz etkilenen tüm cesur kadın ve erkeklerle birlikte” dedi. Carney, bölgedeki üst düzey yetkililerden ayrıntılı bilgi istedi. Savunma Bakanı McGuinty de üste yaşanan olayda can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu üzülerek paylaştığını söyledi. Muhalefet lideri Pierre Poilievre ise vatandaşlara acil durum talimatlarına uymaları ve yolları açık tutmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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