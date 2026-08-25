Kanada'dan ABD'ye Yüzde 50 Tarife Yanıtı

NEW Kanada yönetimi, ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere cevap olarak, 8 Eylül'den itibaren ilgili ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde, yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Kanada ekonomi yönetiminden bakanlar, ABD'nin gümrük vergilerine verilecek yanıta ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, hükümetin son birkaç aydır ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir ticaret anlaşması için iyi niyetle çalıştığını söyledi.

Ancak ABD yönetiminin sunduğu şartların "ekonomik açıdan sürdürülemez, adaletsiz ve kabul edilemez" olduğunu belirten Champagne, "Bu şartları kabul etmek, çalışanlarımızı zor durumda bırakacak, sanayilerimizi zayıflatacak ve ülkemiz açısından temel öneme sahip ilkelerden taviz vermemize yol açacaktı. Bu nedenle Kanada için mücadele ettik." ifadesini kullandı.

Champagne, ABD'nin 22 Ağustos'ta yaklaşık 28 milyar Kanada doları (yaklaşık 20 milyar dolar) değerindeki mala yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarifelerin Kanada genelindeki çalışanlar, işletmeler ve topluluklar açısından gerçek sonuçları olacak. Kanada, buna yanıt vermek zorunda ve bugün bunu orantılı, hedefli ve stratejik şekilde yapıyoruz. 8 Eylül'den itibaren Kanada, ABD'den ithal edilen 27,6 milyar Kanada doları değerindeki ürüne yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında karşı tarife uygulamayı planlıyor. Her bir ürün için Kanada'nın uygulayacağı tarife, aynı tür Kanada malına ABD tarafından uygulanan tarifeyle eşleşecek."

Çelik tarifeleri yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkacak

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın karşı gümrük vergilerinin, ABD tarifelerinden en çok etkilenen çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörlere odaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD tarifelerinden etkilenen Kanadalı çalışanları ve işletmeleri desteklemek amacıyla daha önce sağlanan yaklaşık 25 milyar dolarlık desteğe ek 7,5 milyar dolarlık yeni ve geliştirilmiş önlemlerden oluşan bir paketin hayata geçirileceği kaydedildi.

Karşı gümrük vergilerinin gerekçelerine yer verilen açıklamada, temel amacın; ABD'nin tarifelerinden zarar gören Kanadalı çalışanları, üreticileri ve imalatçıları korumak ve Kanada pazarında ABD ürünleriyle daha iyi rekabet edebilmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yüzde 50 oranında karşı gümrük vergisine tabi tutulan ürünler arasında daha önce yüzde 25'lik bir karşı vergiye tabi olan çelik ve alüminyum ürünleri ile mobilya ve giyim eşyalarının yer aldığı belirtildi.

Yüzde 25 gümrük vergisine tabi ürünler arasında ise ev aletleri, peynir gibi süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile belirli çelik ve alüminyum türevi ürünler bulunduğu aktarılan açıklamada, otomobiller de dahil olmak üzere ABD'ye yönelik mevcut diğer karşı gümrük vergilerinin yürürlükte kalmaya devam edeceği kaydedildi.