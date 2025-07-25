Kanada'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'e, son günlerde açlıktan ölümlerin gittikçe arttığı Gazze Şeridi'ne insani yardım akışına "derhal izin vermesi" çağrısı yaptı.

Anand, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesine dair X hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Anand, "Bugün Bakan Gideon Saar ile görüştüm. İsrail'in, Kanada'nın 300 milyon doların üzerinde bağışta bulunduğu insani yardımları engellemeyi derhal durdurması ve Gazze'deki 'gereksiz insani krize' son vermesinin acilen gerekli olduğunu vurguladım." ifadesini kullandı.

Anand, Kanada'nın bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarına bağlı kaldığını ve bölgede "acil bir ateşkes" için desteğini yinelediğini kaydederek, "Hamas tüm rehineleri salıvermeli, silahlarını bırakmalı ve Filistin Devleti'nin yönetiminde hiçbir rol oynamamalı." mesajını paylaştı.

New York'ta düzenlenmesi planlanan "iki devletli çözüm" konulu Birleşmiş Milletler konferansına katılacağını belirten Anand, "Kanada, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüme kararlı." değerlendirmesini yaptı.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.