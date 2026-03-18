Kanada'dan Vatandaşlara Acil Uyarı

Kanada hükümeti, Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşlarına, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında askeri faaliyetlere veya hasara ilişkin fotoğraf veya video çekmek ve paylaşmaktan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hükümetin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Hükümet, Kanada vatandaşlarına Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulundukları süre boyunca bölgelerdeki askeri faaliyetler veya oluşan hasara dair paylaşım yapmamaları ve kayıt almamaları tavsiyesinde bulundu.

Paylaşımda, vatandaşlar görüntü kaydetmenin ve bulundurmanın para ya da hapis cezası veya sınır dışı edilmeye yol açabileceği konusunda uyarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.