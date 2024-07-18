Kanada Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Kanada Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Çin'e resmi ziyarette bulunmak üzere 18-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'e gidecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek ve iki taraf arasında Çin-Kanada ilişkileri ve ortak çıkarlarıyla ilgili konuların derinlemesine görüşülmesini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edecektir.

18.07.2024 12:31
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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Perşembe günkü olağan basın toplantısında söz konusu ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Lin, iki tarafın Çin-Kanada ilişkileri ve ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda derinlemesine görüşmelerde bulunacağını ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini teşvik edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kanada, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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