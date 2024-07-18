Kanada Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Perşembe günkü olağan basın toplantısında söz konusu ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Lin, iki tarafın Çin-Kanada ilişkileri ve ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda derinlemesine görüşmelerde bulunacağını ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini teşvik edeceğini söyledi.