Kanada, Husileri Terörist Olarak Tanıdı - Son Dakika
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Kanada, Husileri Terörist Olarak Tanıdı

Kanada, Husiler'in terörist oluşum olarak tanınmasının terörle mücadeleye katkı sağladığını duyurdu.

03.12.2024 12:49
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Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarullah Hareketi'nin" ceza kanunu kapsamında resmen "terörist oluşum" olarak tanımlandığını bildirdi.

Bakan LeBlanc, yaptığı açıklamada, "Bugün Ensarullah Hareketi'nin terör listesine eklenmesi, küresel olarak terörle mücadele çabalarımıza ve Kanada'yı müttefiklerimizle aynı hizaya getirmemize katkıda bulunuyor." dedi.

LeBlanc, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarullah Hareketi'nin" ceza kanunu kapsamında resmen "terörist oluşum" olarak tanımlandığını belirtti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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