Kanada'nın ABD'deki diplomatlarına 3 Kasım öncesi temas uyarısı yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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Kanada'nın ABD'deki diplomatlarına 3 Kasım öncesi temas uyarısı yaptığı iddia edildi

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Kanada'nın ABD'deki diplomatlarına 3 Kasım ara seçimleri öncesi adaylarla temastan ve görüntü vermekten kaçınma uyarısı yaptığı öne sürüldü. Kanada Küresel İlişkiler sözcüsü, seçim dönemlerinde halka açık etkinlik ve iletişimin sınırlandırılmasının rutin olduğunu belirtti.

Kanada'nın diplomatlarına, ABD'de yaklaşan 3 Kasım seçimleri öncesi adaylarla temasta bulunmaktan ve görüntü vermekten kaçınmaları??????? gerektiğine ilişkin bir uyarı yaptığı öne sürüldü.

Politico'nun haberinde, ABD'de 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Kanada ile yaşanan gerilime ilişkin iddialara yer verildi.

ABD Kanada'yı 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere müdahale etme girişimiyle suçlarken, Kanada'nın bu suçlamaların önüne geçmeki için ABD'de ikamet eden diplomatlarına bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Buna göre, diplomatların söz konusu seçimler öncesi adaylarla temasta bulunmaktan ve görüntü vermekten kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan Kanada Küresel İlişkiler sözcüsü ise yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerine görev yaptıkları ülkede seçim dönemlerinde halka açık etkinliklerin ve iletişimin sınırlandırılması talimatının rutin bir uygulama olduğuna işaret etti.

ABD-Kanada gerilimi

ABD'nin Ottawa Büyükelçiliği, Kanada hükümetinin ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere müdahale etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu savunmuştu.

Büyükelçiliğin yayımladığı bilgi notunda, Kanadalı yetkililerin seçimlere olası müdahale konusundaki endişeleri göz ardı ettiği ve bakanlar ile eyalet başbakanlarının ABD siyasetini etkileme planlarını resmi belgelerde ve kamuya açık etkinliklerde açıkça dile getirdiği iddia edilmişti.

ABD ile Kanada arasında, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, gümrük tarifeleri ve ticaret politikaları nedeniyle gerilim artmıştı.

Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma yönündeki açıklamaları da iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Kaynak: AA
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